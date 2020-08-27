مفاجأة في اتهام سيدة بخيانة زوجها مع صديقه بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تطورات جديدة سجلتها التحقيقات في واقعة اتهام عامل لزوجته بخيانته مع جاره بمنطقة إمبابة.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إخطار بسقوط شاب من علو بشارع سعد زغلول، ما أسفر عن إصابة صاحب الثلاثيني بكسور متفرقة بالجسم.

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وأفادت التحريات المبدئية أن المصاب على علاقة غير شرعية بجارته، وكان يتردد عليها في غياب الزوج "صاحب نصبة شاي" ومع عودته في غير موعده المعتاد، قفز من النافذة؛ ليتم ضبط الزوجة على إثرها.

وقال مصدر مطلع على التحقيقات إن الزوج تنازل عن المحضر، وتم إخلاء سبيل الزوجة، لافتا إلى أن علاقة صداقة تربطه بجاره تعود إلى فترة إقامتهما في منطقة بولاق الدكرور.

وعن وجود علاقة بين الزوجة والجار، علق المصدر "الثلاثة معرفة قديمة". وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.