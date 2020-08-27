عضو دينية النواب لمصراوي: قانون تنظيم دار الإفتاء سيخرج بشكل توافقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
كشفت النائبة أماني عزيز، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن أن البرلمان بانتظار التوافق لبدء مناقشة قانون تنظيم دار الإفتاء وخروجه بشكل توافقي.
وأجل مجلس النواب، في جلسته العامة الأخيرة الاثنين الماضي التصويت على قانون تنظيم دار الإفتاء.
وقرر البرلمان إرجاء مناقشة القانون بعد إصدار بيان من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يطالب فيه عبر الإعلام بالحضور للمجلس لإيضاح موقف الأزهر الرافض لنقل تبعية دار الإفتاء وفقا للقانون الجديد.
وأكدت النائبة أماني عزيز، لمصراوي، أن الأزهر صرح كبير في مصر، ودار الإفتاء تتبعه بالأساس، مضيفة أن الإفتاء ما هو إلا أزهر والمفتي هو خريج الأزهر، وأن القانون ما هو إلا لتنظيم العمل ليس أكثر.
كانت أبدت هيئة كبار العلماء اعتراضها على مشروع القانون، وأكدت أن مواده تخالف الدستور وتمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.
وصرح الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بأن ما أثير حول سحب مشروع قانون دار الإفتاء على ضوء ملاحظات مجلس الدولة لمخالفته للدستور، لا أساس له من الصحة.
وأوضح العبد، أٔن الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، أعاد مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، المقدم من رئيس اللجنة الدينية و60 نائبا آخرين، إلى اللجنة الدينية للنظر في ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة وإٕعداد تقرير بذلك.
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