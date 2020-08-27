الزراعة: تنفيذ 21 مدرسة حقلية في أسبوع بمعظم المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ 21 مدرسة حقلية في أسبوع بمعظم المحافظات، بناء على تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواجد الميداني مع المزراعين في الحقول وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ المركز للمدارس الحقلية للمزارعين كأحد أدوات الإرشاد الزراعي للقيام بدوره الإرشادي بجانب دوره البحثي بهدف توعية الزراع بأهم العمليات والممارسات الزراعية والتواصل معهم لحل مشكلاتهم ونشر أحدث ما تم التوصل إليه من البحث العلمي في مختلف مجالات الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني.

وأضافت الوزارة، أنه تم خلال هذا الأسبوع ابتداء من ٢٢-٢٧ أغسطس تنفيذ 21 مدرسة حقلية في معظم محافظات الجمهورية، منهم ٦ مدارس لمحصول الذرة الشامية بمحافظات البحيرة وكفرالشيخ والغربية والجيزة وبني سويف وأسيوط ، و٥ مدارس لمحصول الأرز في محافظات البحيرة وكفرالشيخ والغربية والشرقية والدقهلية، و٤ مدارس في مجال الإنتاج الحيواني بمحافظات الأقصر ودمياط والمنوفية والدقهلية، ومدرستين لمحصول القطن بمحافظتي البحيرة والشرقية، ومدرسة لمحصول الذرة الرفيعة في محافظة سوهاج، ومدرسة لمحصول السمسم في محافظة الأقصر، ومدرسة لمحصول الفاصوليا في محافظة المنيا، ومدرسة لمحصول نخيل البلح في محافظة الوادي الجديد.