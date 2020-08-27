وزارة الإعلام تدعو للتسجيل في منصة سفراء الإعلام الجديد وتعلن أهدافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
دعت وزارة الدولة للإعلام، الشباب للتسجيل في منصة سفراء الإعلام الجديد، التي أطلقتها الوزارة بالتزامن مع يوم الشباب العالمي، بهدف تعزيز الهوية المصرية، فيما أعلنت أهدافها التي أطلقتها من أجلها.
وأوضحت الوزارة أن المنصة تهدف إلى تعزيز الهوية المصرية، وتخاطب المنصة شباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق التواصل الدوري والمستمر مع هؤلاء المؤثرين وتفعيل دورهم بالتعاون مع الوزارة ليصبحوا حلقة الوصل بين الدولة والشباب.
وأوضحت الوزارة أن أهداف المنصة تتمثل في دمج المؤثرين من الشباب في تطوير منظومة التواصل والإعلام الجديد، ودعم صورة مصر في الإعلام الجديد، وتقليص الفجوة بين الإعلام الجديد والإعلام التقليدي، فضلًا عن تعزيز الهوية المصرية.
وتنطلق المبادرة في ضوء رؤية مصر 2030، لدعم صورة مصر في الإعلام الحديث في شتى المجالات، من خلال دمج المؤثرين من الشباب في تطوير منظومة التواصل والإعلام الحديث وجمع التوصيات التي يقدمها الشباب ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الدولة للإعلام، إضافة إلى تقليص الفجوة بين الإعلام الحديث والإعلام التقليدي من خلال خلق رؤية إعلامية متكاملة.
وتم فتح باب التقديم بدءا من 12 أغسطس 2020 وحتى 31 أغسطس 2020، على أن يتم التسجيل عبر الرابط:
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