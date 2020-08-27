برلمانية: قرار إحالة الممتنعين عن التصويت للنيابة العامة تجاهل قدرات أجهزة الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

انتقدت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بتحويل المواطنين الممتنعين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة، قائلة: القرار فاته جانبا من مفاهيم العملية السياسية التي من ضمنها عدم التصويت وقبل ذلك تجاهل قدرات النيابة العامة خاصة مع إحالة 54 مليون مواطن للتحقيق.

وأشارت داليا يوسف، في بيان، الخميس، إلى أن القرار يمثل توجها جديدا ملفتا للنظر خاصةً في ظل الضغط الشديد على المحاكم والنيابات مما نتج عنه بطيء في إجراءات التقاضي.

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وتابعت: يفرض القرار مجهودا ضخما على النيابة العامة للتحقيق وإصدار قرارات في ٥٤ مليون حالة وكذلك أجهزة الأمن لتنفيذ هذه القرارات.

وأوضحت أنه على الجانب السياسي فإن مثل هذه القرارات قد تترك انطباعا سلبيا بالرغم من مطابقته للقانون خاصة وأن معادلة الممتنعين عن التصويت تمثل رقما في قياس توجهات الرأي العام ورضاهم عن العملية الانتخابية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه بدلا من محاولة فرض غرامة على أكثر من نصف الشعب، بما يزيد عن 85% من أصوات الناخبين، فيجب البحث عن الأسباب التي سببت هذا العزوف لأننا في مرحلة بناء ومن ضمن هذا البناء هو البناء الديمقراطي للشارع السياسي وما تم جدير بالدراسة والمعالجة وليس العقاب لأنه لن يجدي.