محمد اسماعيل - القاهرة - تنعى مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" المالكة لمواقع "الخليج 365 – يلا كورة – الكونسلتو – شيفت"، والدة الكاتب الصحفي علاء الغطريفي -رئيس التحرير التنفيذي للمؤسسة-، إثر وفاتها اليوم الخميس. ويتقدم جميع العاملين في المؤسسة بخالص العزاء لأسرة الراحلة، داعين للفقيدة بالرحمة والمغفرة، ولأهلها بالصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة "أونا" تنعى والدة الكاتب الصحفي علاء الغطريفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.