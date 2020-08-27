مصر | حقيقة حبس "كلاشنكوف" المتهم في قضية منة عبد العزيز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة حبس "كلاشنكوف" المتهم في قضية منة عبد العزيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة الطفل حكمها بحبس محمد كلاشنكوف سنة؛ المتهم الحدث في قضية الاعتداء على منة عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة واحدة، في جزئية تعاطي المخدرات، بحسب المحامي أشرف فرحات.

وقال المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "خليها تنظف"، إن المتهم محمد كلاشنكوف ضبط مع المتهمين المتعدين على "منه عبدالعزيز"، مشيرًا إلى أن "كلاشنكوف" لم يوجه له اتهام في تلك القضية ولكن وجه له تهمة تعاطي مخدرات.

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وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر يوم 26 يوليو الماضي، بإحالة 6 متهمين في واقعة التعدي على فتاة التيك توك “منة عبد العزيز” لـ”محكمة الجنايات”، لاتهامهم بخطفها بالتحايل والإكراه، ومواقعتها كرهًا عنها، وهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية عن طريق بث فيديو لها “عارية” بعد التعدي عليها جنسيا، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور تخدش شرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك، عبارة عن غرفة بفندق زوسر بشارع الهرم بمحافظة الجيزة

والمتهمون في القضية هم: محمد حمدي وشهرته كلاشنكوف، وشيماء شاكر وشقيقتها فاطمة، ومازن إبراهيم الطاهر وشهرته “المميز”، وبسام رضا وشهرته بيشوي، وفني بفندق زوسر، يُدعى سراج فاروق.

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية الاعتداء الجنسي على المجني عليها منة عبد العزيز، فتاة التيك توك، يوم 22 مايو الماضي، ونشر فيديو الواقعة، وأمر النائب العام، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وعددهم 6 متهمين.