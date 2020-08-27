مصر | "معرفة قديمة".. مصدر يكشف مفاجآت حول سقوط شاب من شقة عشيقته بإمبابة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "معرفة قديمة".. مصدر يكشف مفاجآت حول سقوط شاب من شقة عشيقته بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مفاجآت جديدة حملتها أوراق قضية سقوط شاب من شقة عشيقته، بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، إذ تبين أن الشاب عاطل وعلى علاقة بزوجة جاره.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بسقوط شاب ثلاثيني العمر من علو بشارع سعد زغلول، بنطاق القسم، ما أسفر عن إصابته بكسور متفرقة بالجسم.

وبينت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة إلى أن المصاب على علاقة غير شرعية بجارته، وكان يتردد عليها في ظل غياب زوجها "صاحب نصبة شاي" ويوم الواقعة لدي عودته في غير موعده المعتاد، قفز العشيق من النافذة.

وأفاد مصدر مطلع على التحقيقات إن الزوج تنازل عن المحضر، وتم إخلاء سبيل الزوجة، لافتا إلى أنه يوجد علاقة صداقة تربطه بجاره تعود إلى فترة إقامتهما في منطقة بولاق الدكرور، غرب المحافظة

وعن وجود علاقة بين الزوجة والجار، علق المصدر "الثلاثة معرفة قديمة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.