مصر | إخماد حريق هائل اندلع خلف توكيل سيارات شهير بأبو رواش

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إخماد حريق هائل اندلع خلف توكيل سيارات شهير بأبو رواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخمد قوات الدفاع المدني بالجيزة، حريق شب بمخلفات على مساحة 250 مترًا خلف توكيل سيارات هيونداي، بمنطقة أبو رواش، بمركز كرداسة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية من بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب، خلف توكيل سيارات هيونداي، بمنطقة أبو رواش، بمركز كرداسة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وحاصرت القوات ألسنة اللهب، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وكشف الفحص المبدئي أن الحريق اندلع في مخلفات على مساحة 250 مترا، وأجري قوات الدفاع المدني عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.