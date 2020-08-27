مصر | عدم قبول طعن أستاذ جراحة على إلزامه برد ٢٢ ألف جنيه لزوج مريضة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عدم قبول طعن أستاذ جراحة على إلزامه برد ٢٢ ألف جنيه لزوج مريضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن طبيب "أستاذ جراحة عامة" بكلية الطب بإحدي الجامعات، علي قرار الصادر من عميد الكلية بإلزامه رد مبلغ ٢٢ألف جنيه، لزوج مريضة نظير شراء مستلزمات طبية للمريضة بالمخالفة للقانون واللوائح المالية وعدم إثباتها في الأوراق الرسمية للمستشفى، وتمت مجازاته بعقوبة اللوم من الجامعة بعد إجراء تحقيق معه.

وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن لعدم سابقة اللجوء إلى اللجنة المختصة للتوفيق فى بعض المنازعات.

أقام الطعن الطبيب عام ٢٠١٥، طالبا إلغاء قرار تحميله بمبلغ مالي ناشئ عن عقوبة تأديبية تم توقيعها عليه والتعويض عن هذا القرار؛ وإذ لم يثبت من أوراق الطعن أنه لجأ إلى لجنة التوفيق المختصة بالجامعة المطعون ضدها قبل إقامته، وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2000، ومن ثم فإنه يكون أغفل اتخاذ إجراء أوجب المشرع اتخاذه قبل إقامة الطعن، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن لعدم سابقة اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة.

وطالب الطبيب في طعنه إلزام المطعون ضده بأن يؤدي له التعويض المناسب عن الأضرار المادي التى لحقت به جراء صدور قرار عقابه باللوم، وتحميله مبلغ مالي ٢٢ ألف جنيه بالمخالفة، ولكن المحكمة قضت بعدم قبول الطعن، لإغفاله إجراء قانونى جوهري وهو اللجوء للجنة فض المنازاعات.

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وفي سياق متصل، ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة "ص.م "مسئول بإحدي مديريات التضامن الاجتماعي المتضمن عقابه بالتنبيه، لما نُسب له من إصدار تعليمات شفوية غير مكتوبة بعمل بيان حالة لموظفة تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة، وذلك لصدور قرار الجزاء من غير مختص، فوجب إلغاؤه، ومعاودة اتخاذ الاجراءات السليمة لمسألة الطاعن تأديبيًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وثبت للمحكمة، أن الطاعن أجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم 613 لسنة 2018 نيابة الجيزة معه، وانتهت فيها " لجان التأديب اللجنة الرابعة " إلي مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، لما نسب إليه من أنه في غضون عام 2018 خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي بأن طلب من مدير شئون العاملين بالمديرية تحرير بيان حالة لموظفة خالي من الجزاءات بهدف ترشحها للسفر ضمن رحلة الحج حال عدم انطباق الشروط عليها وبدون وجه حق.

وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه رقم 4610 لسنة 2019 متضمنا تنفيذ قرار النيابة بمجازاته بعقوبة التنبيه، ومن ثم يصبح القرار الصادر عن لجان التأديب قد صدر مخالفًا للقانون غير مستندًا على سند صحيح من القانون وصادرًا من غير مختص.

ونوهت المحكمة لحق السلطة التأديبية المختصة في إعادة مساءلة الطاعن تأديبيًا عن المخالفة المنسوبة إليه واتخاذ ما تراه من إجراءات بما يتفق وصحيح حكم القانون وذلك كله إذا ارتأت وجهًا لذلك