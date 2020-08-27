مصر | عدم قبول طعن أستاذ جراحة على إلزامه برد ٢٢ ألف جنيه لزوج مريضة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عدم قبول طعن أستاذ جراحة على إلزامه برد ٢٢ ألف جنيه لزوج مريضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن طبيب "أستاذ جراحة عامة" بكلية الطب بإحدي الجامعات، علي قرار الصادر من عميد الكلية بإلزامه رد مبلغ ٢٢ألف جنيه، لزوج مريضة نظير شراء مستلزمات طبية للمريضة بالمخالفة للقانون واللوائح المالية وعدم إثباتها في الأوراق الرسمية للمستشفى، وتمت مجازاته بعقوبة اللوم من الجامعة بعد إجراء تحقيق معه.
وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن لعدم سابقة اللجوء إلى اللجنة المختصة للتوفيق فى بعض المنازعات.
أقام الطعن الطبيب عام ٢٠١٥، طالبا إلغاء قرار تحميله بمبلغ مالي ناشئ عن عقوبة تأديبية تم توقيعها عليه والتعويض عن هذا القرار؛ وإذ لم يثبت من أوراق الطعن أنه لجأ إلى لجنة التوفيق المختصة بالجامعة المطعون ضدها قبل إقامته، وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2000، ومن ثم فإنه يكون أغفل اتخاذ إجراء أوجب المشرع اتخاذه قبل إقامة الطعن، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن لعدم سابقة اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة.
وطالب الطبيب في طعنه إلزام المطعون ضده بأن يؤدي له التعويض المناسب عن الأضرار المادي التى لحقت به جراء صدور قرار عقابه باللوم، وتحميله مبلغ مالي ٢٢ ألف جنيه بالمخالفة، ولكن المحكمة قضت بعدم قبول الطعن، لإغفاله إجراء قانونى جوهري وهو اللجوء للجنة فض المنازاعات.
وفي سياق متصل، ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة "ص.م "مسئول بإحدي مديريات التضامن الاجتماعي المتضمن عقابه بالتنبيه، لما نُسب له من إصدار تعليمات شفوية غير مكتوبة بعمل بيان حالة لموظفة تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة، وذلك لصدور قرار الجزاء من غير مختص، فوجب إلغاؤه، ومعاودة اتخاذ الاجراءات السليمة لمسألة الطاعن تأديبيًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت للمحكمة، أن الطاعن أجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم 613 لسنة 2018 نيابة الجيزة معه، وانتهت فيها " لجان التأديب اللجنة الرابعة " إلي مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، لما نسب إليه من أنه في غضون عام 2018 خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي بأن طلب من مدير شئون العاملين بالمديرية تحرير بيان حالة لموظفة خالي من الجزاءات بهدف ترشحها للسفر ضمن رحلة الحج حال عدم انطباق الشروط عليها وبدون وجه حق.
وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه رقم 4610 لسنة 2019 متضمنا تنفيذ قرار النيابة بمجازاته بعقوبة التنبيه، ومن ثم يصبح القرار الصادر عن لجان التأديب قد صدر مخالفًا للقانون غير مستندًا على سند صحيح من القانون وصادرًا من غير مختص.
ونوهت المحكمة لحق السلطة التأديبية المختصة في إعادة مساءلة الطاعن تأديبيًا عن المخالفة المنسوبة إليه واتخاذ ما تراه من إجراءات بما يتفق وصحيح حكم القانون وذلك كله إذا ارتأت وجهًا لذلك