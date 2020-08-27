مصر | 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب بشقة سكنية في فيصل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب بشقة سكنية في فيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق هائل في شقة سكنية بأحد العقارات بشارع فيصل، غرب محافظة الجيزة، ونجحت محاولات قوات الدفاع المدني في السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من وحدة سكنية بالطابق الثامن بأحد العقارات، بشارع فيصل، غرب المحافظة.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، واخلت الشقة من قاطنيها.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب وحصر النيران في غرفة الأطفال بالشقة، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي، أن الحريق اندلع بغرفة الأطفال إثر حدوث ماس كهربائي بوحدة التكييف، وأجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.