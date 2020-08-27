مصر | المؤبد لمندوب مشتريات ذبح ابنتيه لشكه في سلوكهما

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر المؤبد لمندوب مشتريات ذبح ابنتيه لشكه في سلوكهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، مندوب مشتريات بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بقتل ابنتيه لشكه في سلوكهما في منطقة الحوامدية.

واعترف المتهم "نصر" أثناء استجوابه أمام جهات التحقيق من النيابة والمباحث، أنه ارتكب الجريمة لشكه في سلوك بناته وأنهما على علاقة عاطفية بشابين.

وعن يوم الجريمة، تحدث المتهم قائلا: "أخدت سكينا من المطبخ، وبعدين طلبت منهم الاتنين يخرجوا معايا علشان نروح نشتري حاجات، وكنا في قطعة أرض زراعية بالقرب من الترعة، والوقت كان الصبح ومكنش في حد، طلبت منهم يقعدوا شوية علشان أستريح، وكان ضهرهم ليا، طلعت السكين ودبحتهم في دقيقة، قتلت البنت الكبيرة الأول والصغيرة بعدها بثواني، ولما خلصت واطمنت أن هما ماتوا، روحت على القسم، واعترفت بكل حاجة".

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وأحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة الجنايات بعد أن نسبت إليه التحريات والتحقيقات تهمة القتل العمد لبناته، وحرزت النيابة سلاح الجريمة "سكين"، وتم عرض جثث الضحايا على الطب الشرعى لتشريحهما لبيان أسباب الوفاة.

وتعود أحداث الواقعة عندما ذبح ابنتيه بزعم أن سلوكهما سيئ وتربطهما علاقة غير شرعية بأحد الشباب، حيث استدرجهما من منزله في الحوامدية إلى منطقة زراعية قريبة منه وذبحهما، وألقى جثتيهما في ترعة الحوامدية.

وتلقى قسم شرطة الحوامدية، بلاغا من "ن.ع"، 52 عاما، حاصل على مؤهل متوسط، ومحال على المعاش، باستدراج ابنتيه إلى ترعة الحوامدية وذبحهما لسوء سلوكهما وعلاقتهما مع أحد الشباب بالمنطقة.

وانتقلت قوة أمنية وبالفحص عثر على جثتين لفتاتين في العقد الثالث من عمرهما مصابتين بجروح قطعية بالرقبة وطعنات متفرقة بجسديهما، ونقلت الجثتان إلى المشرحة.