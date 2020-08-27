مصر | الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الدولة بنقل المحكمة التأديبية بالإسكندرية للأزاريطة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الدولة بنقل المحكمة التأديبية بالإسكندرية للأزاريطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 191، الصادر في 27 أغسطس 2020، قرار مجلس الدولة رقم 433 لسنة 2020، نقل المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية.وينص القرار على نقل المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية من مقرها الحالي بمجمع محاكم مجلس الدولة بسموحة، الكائن في شارع أدمون فرمون إلى مبنى مجلس الدولة بشارع البطارسة بمنطقة الأزاريطة بالإسكندرية.كما نشرت الجريدة قرار المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، رقم ( 432) لسنة 2020م، بإنشاء محكمة تأديبية بمحافظة كفرالشيخ.وجاء في نص القرار المادة الأولى إنشاء محكمة تأديبية بمحافظة كفرالشيخ "، يكون مقرها مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن بشارع الجمهورية بجوار مستشفى الرمد القديم بمدينة كفرالشيخ.وجاء فى المادة الثانية: إحالة جميع الدعاوى والطعون والطلبات المنظورة أمام المحكمة التأديبية لمحافظة الغربية، والتى أصبحت من اختصاص المحكمة التأديبية بكفرالشيخ بإحالتها بقرار من رئيس المحكمة إلى المحكمة المختصة ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة من قبل سكرتارية المحكمة التأديبية بكفرالشيخ. وجاء في المادة الثالثة: ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به في الأول من أكتوبر 2020 م‎.

وفي سياق أخر، قررت الدائرة السادسة فحص، بالمحكمة الإدارية العليا، حجز ١٢ طعنا مقاما من عدد من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري، والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي العام الدراسي الماضي، للحكم بجلسة 23 سبتمبر المقبل.

وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع بمجلس الدولة، قضت بوقت سابق في عدد من الدعاوى لصالح الطلاب، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ.

وأيدت المحكمة في حكمها السابق، وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني، والمتضمن إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ، على خلفية اتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي عن طريق الإكراه والتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية وتطابق أوراق الإجابات.