مصر | حبس متهم في واقعة التعدي على فتاة فندق الـ فيرمونت

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس متهم في واقعة التعدي على فتاة فندق الـ فيرمونت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة حبس المتهم أمير زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نَيل سيتي.

وجاء ذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه أمس، حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين؛ لاتهامه في واقعةٍ مماثلةٍ للواقعة سالفة الذكر.

واتخذت النيابة العامة إجراءت إلقاء القبض على سائر المتهمين من خلال «الإنتربول»، وجارٍ استكمال التحقيقات الللازمة.

وفي سياق آخر.. تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بمخزن للأدوات الكهربائية بمنطقة الدلتا بشبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

وتلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمخزن للأدوات الكهربائية بمنطقة الدلتا بشبين القناطر.

وتم إخطار الحماية المدنية والتي دفعت بسيارتين وتم السيطرة على الحريق.

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ورجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق نشوب ماس كهربائي ولا يوجد خسائر في الأرواح.

ومن جانبه شكل اللواء خالد المحمدي رئيس مدينة شبين لجنة لمعاينة المخزن والتأكد من سلامة التراخيص الخاصة به ولتقدير حج الخسائر والمتضررين.

وواصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 4574مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1813) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (188) مخالفة السير بدون تراخيص، (16) دراجات نارية مخالفة، (38) مخالفة موقف عشوائى، (29) مخالفة شروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.