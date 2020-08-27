مصر | عثر بداخله على 40 ألف كمامة طبية.. أمن الجيزة يداهم مصنعا مخالفا بمنشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عثر بداخله على 40 ألف كمامة طبية.. أمن الجيزة يداهم مصنعا مخالفا بمنشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في ضبط كمية كبيرة من الكمامات الطبية المصنعة من خامات رديئة ومجهولة المصدر المعدة للبيع بحوزة أحد الأشخاص بمنشأة القناطر، وأخطر مدير أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم سامح بدوي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر عن قيام عاطل، عمره 26 سنة، "له معلومات جنائية"، مُقيم بمنطقة المنصورية بدائرة المركز، بإدارة منزله بذات المنطقة كمصنع لتصنيع كمامات القماش من خامات رديئة ومجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، وضبطه، وبحوزته 25 ألف كمامة مُعدة للبيع، 40 ألف كمامة تحت التجهيز، 20 بكرة أستيك، ماكينة كبس لحام، جهاز كمبروسر، رول قماش، ألف كرتونة للتعبئة، بحوزة المتهم المشار إليه.

وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بنشاطه غير المشروع، وحيازته المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.