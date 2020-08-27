أخبار مصر | موعد التطبيق وتحذير للطلاب.. أبرز تصريحات وزير التعليم العالي بشأن الراسبين بالجامعات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد التطبيق وتحذير للطلاب.. أبرز تصريحات وزير التعليم العالي بشأن الراسبين بالجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي عدة تصريحات مهمة بشأن رسوم المفروضة على طلاب الراسبين بالجامعات، وذلك بعد أن شهدت الجلسة البرلمان طلب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز تصريحات وزير التعليم العالي بشأن رسوم المفروضة على الطلاب الراسبين بالجامعات:

رسالة هامة لطلاب:

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رسالة الي الطلاب مطالبا بدفع رسوم المفروضة في حالة الرسوب قائلا " بقول للطالب لو أنت ناوي تسقط، فكر مرتين، لأنك ستتحمل رسوم الرسوب"، موضحا أن بعض الطلاب يقوموا بالرسوب أكثر من عام لتأجيل الجيش.

موعد تطبيق الرسوم:

وأشار الوزير إلى أن هذا القرار سيطبق مع العام الدراسي المقبل الذي سينتهي 2021، وذلك بعد موافقة البرلمان على القرار، في دورته القادمة ليطبق بعدها.

تحذير لطلاب الراسبين:

وحذر عبد الغفار الطلاب الراسبيين من الامتناع عن دفع الرسوم خاصة الطالب القادر ماديًا، اذا يعرض نفسه من الحرمان من دخول الامتحان.

الفئات المطبق عليها القرار:

وكشفت وزارة التعليم العالي، إلى أن القانون ينطبق على الطالب الراسب وبقى للإعادة، وليس الطالب الذي يرسب في مادة أو إثنين، مؤكدا أن القانون يطبق على الطالب الراسب بدون عذر مقبول؛ لأنه يكون أخذ فرصته في المرة الأولى، وعليه أن يدفع جزء من الأموال التي تتحملها الدولة لتعليمه.

حالات الاستثناء من القرار:

وأوضح وزير التعليم العالي أن هذا القانون لا ينطبق على الجامعات الخاصة؛ لأن الطالب بالفعل يقوم بدفع تكلفة تعليمة، كما أنه يتم فرض رسوم على نوع معين من الطلاب، ومرتبطة بدخول الامتحان، حيث أن الطالب الذي ينجح في الامتحان أو يقدم عذرا مقبولا لا يطبق عليه القانون.

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تخفيض الرسوم:

وقالت وزارة التعليم العالي إنه من حق مجلس الجامعة أن يقوم بتخفيض النسبة على الطلاب غير القادرين، ولكنه سيساهم بنسبة من مصروفات تعليمه، لافتًا الى أن الرسوم لا تزيد عن 10% إلى 15% من قيمة ما تتحمله الدولة من تعليم الطالب لهذه الكلية.

مجانية التعليم:

وعلق "عبد الغفار" أن الدستور كفل مجانية التعليم، وهذه الكفالة لا تعني أن التعليم مجاني مدى الحياة، حيث أن مجانة التعليم ليست مطلقة، وإنما تتحملها الدولة والمواطنين من خلال الضرائب، لافتَا إلى أن الطالب سيفقد مجانية التعليم حال رسوبه.

هدف القانون:

وعن هدف القانون علق الوزير أن القرار داء ليحافظ علي أمول دافعي الضرائب، كما أن حصيلة أموال رسوم الطلاب الراسبين سوف تدخل في العملية التعليمية؛ لتحسين العملية التعليمية.

نسبة الرسوم:

وفيما يخص نسبة تحصيل الرسوم قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرسوم المفروضة بقرار وزاري على الطلاب الراسبين في الجامعات، لا تمثل 15% من التكاليف التي تتحملها الدولة في العملية التعليمية.

