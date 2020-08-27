أخبار مصر | صرف 3 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 9 بالوادي الجديد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صرف 3 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 9 بالوادي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد 9 شباب ، من بينهم 3 من ذوى القدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 144 من راغبى العمل ، وتوفير 5 فرصة عمل على مهنة عامل نظافة بشركة آل رضوان للأمن والحراسة.وأوضح الوزير أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف 85 ألف جنيه رعاية إجتماعية وصحية لـ 32 عاملاً من المسجلين بالإدارة ، كما تم صرف 3 ملايين و 208 آلاف جنيه منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ 3208 عاملاً بجميع مكاتب البريد .وأشار أحمد حسين طليب مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي ، إلي أن المديرية قامت في مجال علاقات العمل بتلقى 11 شكوى مطالب عمالية ، تم تسوية 5 منها ، وتحويل شكوى للقضاء ، وحفظ شكوى أخرى ، بالإضافة إلى 4 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة .وقال: أن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل بالتفتيش على 69 منشأة ، دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 3 محاضر مخالفات عمالية.وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة 239 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة و حلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام ، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.

وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقاً لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة ، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.

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وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعداً بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.

ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر ، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل ، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.

وقام الوزير والمحافظ والحضور، بجولة تفقدية داخل الفندق، واستمعوا لشرح من عبد الفتاح إبراهيم لمحتويات الفندق التي تشتمل على غرفة تحكم رئيسية تضم 32 كاميرا فائقة الجودة تعمل بتقنية وموزعة خارج الفندق وداخله ومتصلة بشبكة الإنترنت لمراقبة الفندق خارجيا وداخليا لرصد ما يحدث على مدار الـ 24 ساعة، فضلا عن 4 أدوار تشمل 40 غرفة تستوعب 64 نزيلا ، وسويت فاخر فى كل دور، وكل غرفة مزودة بحمام منفصل على غرار الفنادق الكبرى ، وجميع الغرف تفتح بنظام الكارت الممغنط توفير الأمان اللازم للنزلاء.