أخبار مصر | برلماني: مصر ضربت أروع الأمثلة في مساندة لبنان لتجاوز الآثار السلبية لحادث مرفأ بيروت

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: مصر ضربت أروع الأمثلة في مساندة لبنان لتجاوز الآثار السلبية لحادث مرفأ بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ضربت أروع الأمثلة في مساندة ودعم لبنان والشعب اللبناني الشقيق لتجاوز الآثار السلبية لحادث تفجير مرفأ بيروت وذلك بشهادة اللبنانيين أنفسهم.

وقال " الشريف " في بيان له اصدره اليوم ان أكبر دليل على ذلك استمرار الحكومة المصرية فى تنفيذ التكليفات الرئاسية باستمرار الجسر الجوى لمطار رفيق الحريرى بوصول الطائرات المصرية المحملة بالمساعدات الطبية وذلك ضمن رحلات الجسر الجوى الذى وجهت مصر بإنشائه منذ اللحظات الأولى التى أعقبت انفجار مرفأ بيروت مؤكدا ان ذلك الامر دليل قاطع ايضا على حرص مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى على استمرار الدعم والمساندة للدولة اللبنانية حتى تتجاوز الاثار السلبية لهذا الحادث.

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‏ واضاف: تلك الإمدادات تأتى فى اطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة وبيروت والشعبين الشقيقين المصرى واللبناني مؤكدا ان سياسة مصر فى عهد الرئيس السيسى أكدت للرأى العام العربى انها دائما وأبدًا تقف مع جميع الدول العربية وانها حريصة كل الحرص على اعادة التعاون والعمل العربى المشترك فى مختلف المجالات.

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وطالب النائب أحمد حلمى الشريف جميع الدول العربية ودول العالم كله تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للبنان حتى يتجاوز الاثار السلبية لهذا الحادث الأليم وكانت مصر قد أطلقت جسرا جويا لمساعدة لبنان يتضمن 4 مراحل، شملت المرحلة الأولى المساعدات الطبية، أما المرحلة الثانية فشملت مساعدات طبية وغذائية، والثالثة استقبال 21 طبيبا مصريا لدعم عمل الكوادر الطبية فى لبنان، والمرحلة الرابعة ستشهد الإسهام فى إعادة الإعمار عبر جسر جوى تصل من خلاله سفن محملة بالأدوات والخامات اللازمة لإعادة ترميم المنشآت التى تهدمت بفعل الانفجار.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 996 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68713 حالة.

وظلت إصابات كورونا مستقرة منذ بداية الشهر الجاري دون مستوى الـ200 حالة، قبل أن ترتفع مجددا اليوم.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 97825 حالة من ضمنهم 68713 حالة تم شفاؤها، و5317 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.