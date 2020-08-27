أخبار مصر | حفل تخرج لطلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون بإعلام حلوان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حفل تخرج لطلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون بإعلام حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة حلوان حفلا لمناقشة مشروعات تخرج طلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون للعام الجامعي ٢٠١٩ ٢٠٢٠ وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الأستاذة الدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الإعلام.

قدم الطلاب (٤) مشروعات تم تنفيذهم بإشراف عام من الدكتورة انجي رجب شعبان مدرس الإذاعة والتليفزيون بالقسم وبإشراف مساعد من أ سلوى عادل، د أبي سناء، د محمد غالي، ا. فاطمة سعيد.

حيث ناقش الطلاب مشروع 1812 وتدور فكرة المشروع حول أهمية اللغه العربيه فى حياتنا وتم تسميته بهذا الإسم بمناسبة الإحتفال باللغة العربية في هذا التاريخ حيث أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية المعتمدة في الأمم المتحدة بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.

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وقدم الطلاب مشروع( جونجلير) الذي يناقش قضية التنمر عن طريق فيلم عن مرض البهاق الذي أنتشر مؤخرا وسط اعتقاد سائد بأنه مرض معدي بينما واقع الأمر أنه مرض مناعي مثله مثل أي مرض أخر، وتعامل الناس معه قديما على أنه وصمة في الخلقة، ويعرض الفيلم تعرض المريض المصاب به للتنمر والمضايقة بالكلمات والايماءات في معظم الأماكن الذي

يذهب إليها هذا الشخص المصاب به، والذى كان فى السابق ينتهي به المسار إلى السيرك عن طريق مساندة شخص أخر له وتقديمه لعرض من أكبر العروض الموجودة في هذا المكان رغم أن السيرك يعتمد في المقام الأول على المظهر الخارجي، فيتم كسر هذه

القاعدة في الفيلم عن طريق تقديم مريض البهاق لأكبر عرض في المسابقة المحلية للسيرك بدون استخدام أي من مستحضرات التجميل لتغيير مظهره، وتدعيما لهذه الفكرة تم الاستعانة بالفنان رامي جمال لتقديم أغنيته "سقف" في

المشهد الأخير من الفيلم وتم أختيار الفنان رامي جمال بالتحديد لأنه تعرض لنفس التجربة التي مر بها بطل الفيلم (فارس) وهو مرض البهاق بالرغم من ذلك لم يتوقف الفنان عن الغناء بل أستمر في مشواره الفني مثلما فعل بطل

القصة داخل الفيلم وكان هذا المرض دافع قوي له في تحقيق حلمه وإثبات ذاته.

هذا بالاضافة إلى مشروع(قبيح) لمحاربة التنمر وتقبل الاختلاف والنبذ الاجتماعي المنتشر في أغلب طبقات المجتمع حيث الإنسان بالطبيعة يقوم بتحديد صفات معينه لكي يستطيع التفريق بين الفصائل لكل كائن حي وعلى نطاق أضيق بينه وبين من حوله مثل لون البشرة واللغة...الخ، وتضيق الدائرة بصورة اكبر وبتأثير قوي عندما يمتلك أحد الاشخاص صفات غريبة عن المجتمع سواء كانت شكلية أو معرفية أو سلوكية

فإن لم تتوافق مع المجتمع ولم يحصل التغيير يتم النبذ الاجتماعي وفي كثير من الأحيان يكون العزل الاجتماعي هو اختيار الشخص لنفسه لانه لايتقبل البشر ويختار العزلة.

والمشروع الاخير، (نور) ويتحدث عن ذوى الهمم وأصحاب الاعاقات المختلفه ويقدم نماذج ناجحه فى مجالات مختلفه بهدف التأكيد على أن اعاقه الإنسان ليست نهايه العالم وهناك كثيرين نجحوا نجاحات كبيرة فى مجالات مختلفة ومتعددة من ذوى القدرات وأصبحوا أفضل من أى إنسان طبيعى، ویتحدث الفیلم عن ذوي الهمم الخاصة حیث تدور أحداث الفیلم حول مجموعة شخصیات من متحدي الإعاقة استطاعوا تحقیق انجازات تفوق قدرات الانسانُ المعافي.