شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٤٢ الف عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر قبل ترويجها بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط مباحث التموين بالاسكندرية من ضبط 42662 عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص، وذلك قلل ترويجها بالاسواق لجمهور المستهلكين.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة المسلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، لحيازته كميات من ادوات التعقيم مجهولة المصدر.

تم مداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر بحوزته علي 42662 عبوة مستلزمات طبية عبارة عن ،كمامات- مطهرات- جونتيات- سرنجات بدون مستندات ومجهولة المصدر- 150 عبوة أدوية مخدرة" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.