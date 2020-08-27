شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ ورئيس قضايا الدولة يفتتحان فرع الهيئة الجديد بمركز الحامول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر ، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حاتم عبد العال، نائب رئيس قضايا الدوله الأمين العام بديوان عام المحافظة، الخميس، لافتتاح المقر الجديد لفرع الهيئة بمركز الحامول.

جاء ذلك بحضور المستشار السيد أبو كيلة، نائب رئيس الهيئة، ورئيس فرع كفر الشيخ، واللواء خالد العزب، مساعد الوزير لأمن كفر الشيخ، اولدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار سعد السعدني ، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية وعدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.