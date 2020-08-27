شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة محافظ القليوبية: إحلال وتجديد 3 كباري مشاه في طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، تواجدها في الشارع القليوبى لمتابعة شكاوى المواطنين، حيث تفقدت كبارى المشاة أعلى ترعة عزب الدير التابعين للوحدة المحلية بالدير بناءا على شكوى مقدمة من المواطنين بخصوص انهيار وسوء حالة كوبرى أحمد فج النور على ترعة قنبة بالدير، وكوبرى عزبة عقيلة على ترعة المرصفاوية بالمنزلة، وكوبرى سعودى على مصرف المنزلة، وأكد الأهالى في شكواهم أن هذه الكبارى متهالكة ويطالبون بإحلالهم وتجديدهم.

وتواصلت «ريان» مع مديرية الرى لإحلال وتجديد وترميم كبارى المشاة حفاظا على أرواح المواطنين. يذكر أنه تم الانتهاء من بناء كوبري سعودى استجابة لشكاوى الأهالى، فضلا عن أنه جارى دفع الاعمال لكبارى المشاة الأخرى.

تأتى تلك الجولة في إطار تلبية احتياجات المواطنين وفحص المشاكل على أرض الواقع والسعى مع الجهات المعنيه لسرعة حلها.

كما تفقدت «ريان» طريق رشاح الدير (طوخ – شبين القناطر)، حيث تم رفع تراكمات تطهير الرشاح وإزاله القمامة وتحويل المكان إلى أشجار مثمرة.