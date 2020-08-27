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شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف المنيا» تعلن إنهاء استعداداتها لاستأنف صلاة الجمعة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية أوقاف المنيا، إنهاء استعداداتها لاستأنف صلاة الجمعة داخل ألفين مسجد بين 3600 مسجد على مستوى المحافظة من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، بعد تعليق الصلاة بسبب وباء كورونا المستجد .
قام الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، بجولة تفقدية على عدد من المساجد والإدارات الفرعية، لتفقد الاستعدادات بالمساجد ومتابعة حملات التطهير والتعقيم للمساجد استعدادا لاستقبال أول صلاة جمعه بعد التعليق بسبب كورونا مناشدا الجمهور الالتزام بالتعليمات .
وأكد «سلامة»، أنه سيتم البدء بإقامة صلاة الجمعة داخل ألفين مسجد بالمرحلة الأولي، من بين 3600 مسجدا على مستوى المحافظة، وهي المساجد الأكثر تردد من المواطنين، حيث يتم تشغيل باقي المساجد تباعا، مؤكدا على اتباع الإجراءات الوقائية للمصليين للحفاظ على الصحة العامة .
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