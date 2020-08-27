شكرا لقرائتكم خبر عن توديع السفيرة المصرية في البوسنة والهرسك بمناسبة انتهاء فترة عملها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل رئيس المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك «Sefik Dzaferovic»، سفيرة مصر في سراييفو «هالة البشلاوي»، لتوديعها بمناسبة انتهاء مهمتها في البلاد.

وأكد «Dzaferovic» على علاقة الصداقة القوية التي تجمع البلديّن، معرباً عن شكره للسفيرة المصرية على جهودها ومساهماتها العديدة في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين البوسنة والهرسك ومصر .

ورحب رئيس المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك بإستئناف المباحثات الثنائية الخاصة بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين مصر والبوسنة والهرسك، مشيرا إلى أهمية بدء عمل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتيّن.