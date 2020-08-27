شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: ضبط 4 حالات غش في «إنجليزي» الدور الثاني للثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة «الدور الثاني» بشعبتيها العلمية والأدبية على مستوى الجمهورية، الخميس، في خامس أيام امتحانات للعام الدراسي 2019/2020، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولي، بإجمالي (28122) طالبا وطالبة، كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثاني في اللغة الأجنبية الأولي (ورقة ثانية) بإجمالي عدد (1) طالب، وأدي طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثاني في الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الأولي، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الثانية.

وبدأ الطلاب بالتوافد على مقار اللجان في الثامنة صباحا لأداء المسح الحراري والتفتيش بواسطة العصا الالكترونية لمنع دخول الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية..

ونظمت اللجان دخول الطلاب بمسافات متباعدة قبل المرور من بوابات التعقيم وتوزيع الكمامات والمطهرات وأغطية الأحذية عليهم كما تم من إجراءات بلجان الدور الأول.

وتداولت صفحات الغش الإلكترونى بمواقع التواصل الاجتماعى صورا زعمت أنها لأسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي لطلاب الدور الثانى للثانوية العامة.

وتتبعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الصور المتداولة للتأكد من صحتها والكشف عن المسؤولين عنها لتطبيق الإجراءات القانونية حيال المتسببين في الواقعة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (4) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، بمحافظات «القاهرة (إدارة الوايلي)، أسوان (إدارة كوم امبو)، الشرقية (إدارة أبوكبير)، المنيا (إدارة ملوي)» وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الخامس للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وشدد حجازي على تنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير/ المنتدبين لتقدير الدرجات/ العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.

وأكد أن تكون أعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان والذي يبدأ الساعة العاشرة صباحًا.

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وشدد حجازي على حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أي وسيلة تساعد على الغش، وكذلك منع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.

ويؤدي طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة يوم السبت الموافق 29/8/2020 شعبتي العلوم والرياضيات الامتحان في مادة الكيمياء، وطلبة الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة أولي)، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة المراجعات النهائية لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة وذلك من خلال التسجيل على منصة thanaweya.net .

وأكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بامتحان الدور الثانى للثانوية، إضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات التي تضمن تأمين لجان الامتحانات وعدم الاخلال بها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الثانوية العامة الذين قرروا تأجيل امتحانات الدور الأول للثانوية العامة التي عقدت في الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو 2020 يستفيدون من الدرجة كاملة في امتحانات الدور الثانى للثانوية، بشرط أن يكون تأجيل الامتحان بسبب عذر قهرى مثل مرض أو بسبب كورونا.