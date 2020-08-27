شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء وتطوير 7 مدارس ومبنى «إدارة الإبراهيمية» بالشرقية بتكلفة 43 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إنشاء وتطوير مبني الإدارة التعليمية، و7 مدارس بمركز ومدينة الإبراهيمية، بتكلفة إجمالية 43 مليونا و573 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ 118 مشروعا لإنشاء وتطوير 114 مدرسة تضم 2049 فصلا دراسيا، و4 إدارات تعليمية بتكلفة 987 مليونا و319 ألف جنيه.

وأكد محافظ الشرقية في تصريحات صحفية، الخميس، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، وخاصة بقطاع التعليم، ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة مدارس قائمة، بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد للطلاب.

وشدد على مدير هيئة الأبنية التعليمية، بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال، مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، مؤكدًا ضرورة التنسيق مع وكيل وزارة الصحة، لإجراء الكشف الحراري على جميع العاملين بمواقع عملهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وإلزام العمال بارتداء الكمامات الواقية خلال أوقات العمل، بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظا على صحة وسلامة الجميع .