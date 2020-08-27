شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل وتبطين 158 كيلومتر ترع بتكلفة 475 مليون جنيه في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، بدأت مديرية الري في المنيا، تنفيذ المرحلة الأولى بطول 158 كيلومترا، وبقيمة 475 مليون جنيه داخل 10 مراكز بينهم 9 مراكز في المنيا من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، ومركز ديروط في أسيوط، بهدف ترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد البشرية، تحقيق العدالة في توزيع المياه بوصولها لنهاية الفروع.

وقال المهندس عمر درويش، وكيل وزارة الموارد المائية والري بالمحافظة، إنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى لخدمة مساحة 77250 فدان موزعة على 10 مراكز بينهم 9 بالمنيا ومركز ديروط بأسيوط.

وأضاف «درويش» أنه يتم حاليا أعمال التأهيل لفرع محرم بمركز سمالوط، وفروع الديروطية الأيمن ومنهري وصليبه ابيوها بمركز أبوقرقاص، وترعة البدرمان وجنابية بني حرام، وجنابية العروس، وترعة البوصة بمركز دير مواس، وتقدر هذه الأعمال بـ81 مليون جنيه، وتجري أعمال البت والترسية لباقي أعمال المرحلة الأولي بقيمة 394 مليون جنيه.

وأشار إلى أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وستؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق وستساهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتحسين مستوي معيشة المواطنين، كما يساهم في تعظيم الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشكلة توصيل المياه في نهاية الترع لتحقيق العدالة في توزيع المياه.

تاهيل وتبطين الترع والمصارف بالمنيا

تاهيل وتبطين الترع والمصارف بالمنيا

تاهيل وتبطين الترع والمصارف بالمنيا