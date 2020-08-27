شكرا لقرائتكم خبر عن تميم يونس ليس الأول.. سبقه «الجزار» في اتهام طبيب المشاهير بالتحرش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«سألني بتعرف تبوس أو تتباس؟».. كلمات شرح بها الفنان تميم يونس (صاحب أغنية سالمونيلا) تعرضه للتحرش من قِبل طبيب أسنان شهير، إذ قال إنه تعرض للتحرش الجنسي على يد الطبيب عندما كان عمره 22 عامًا، قائلًا إن «الواقعة حدثت أثناء فترة خطوبته، حيث ذهب لطبيب بتوصية من خطيبته وأهلها».

وأضاف «يونس» في فيديو عبر «إنستجرام» أن الطبيب كان «راجل كبير ومتجوز ومخلف»، كما ذكر اسمه ثنائيًا، مشيرًا إلى أن خطيبته تواصلت مع الطبيب وقرر فتح عيادته خصيصًا لعلاجه.

وعن واقعة التحرش، قال «يونس» إنه ذهب للطبيب رفقة خطيبته، وكانت تنتظر بالخارج عندما وجه له الطبيب أسئلة «جنسية»، كما طلب منه أن يعطيه حقنة في العضل «وشد بنطاله وأمسك بعضوه الذكري»، على حد قوله.

وروى أنه دفع بيده الطبيب، وأن الأخير اتهمه بـ«الخرَف»، مشتكيا لعائلة خطيبته بأنه كان «بيخرف بفعل البنج»، لافتًا إلى أنه شك في نفسه، وبعدها سمع شهادات عن الطبيب وتحرشه بالمرضى.

وختم «يونس» شهادته التي بدأها بقوله «هاتكلم بقى وأخلص من القصة القديمة دي»، قائلًا: «الله يكون في عون البنات اللي مبتعرفش تتكلم، ومبتعرفش تتكلم مع أهلها أصلًا»، مطالبًا بإيقاف ذلك الطبيب عن العمل.

لم تكُن واقعة تميم يونس الأولى من نوعها التي تذكُر طبيب الأسنان الشهير، والذي يُعرف بأنه طبيب المشاهير والفنانين، فسبق واتهم الفنان عباس أبوالحسن- الشهير بدور «الجزار» في فيلم «مافيا»- نفس الطبيب بالتحرش به، إذ قال في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، إن الطبيب الذي امتد تاريخه العملي إلى 35 عامًا، تحرش بمئات الشباب والراجل، وحاول لمس أجزاء من جسد ضحاياه من الأطفال والشباب والرجال، وهو ما دفع بعضهم لضربه وإهانته.

عباس أبو الحسن - صورة أرشيفية

وقال عباس: «لو أن الفتيات والنساء اللواتي يتعرّضن للتحرش سكتن خوفاً من الفضيحة والقيل والقال في مجتمع لا يرحم، فما بالك بأولاد وذكور يصابون بالرعب إذا ما زجّ باسمهم في تحرش من ذكر آخر، ولذلك اكتفوا بالدفاع عن أنفسهم وفضحه فيما بينهم».

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وأكّد أبوالحسن أنه «قابل 4 أشخاص من أصدقائه ومعارفه ممن تحرّش بهم الطبيب، إضافة إلى كثيرين غيرهم»، مشيرًا إلى أن هناك 6 أشخاص على استعداد لتوجيه اتهام رسمي للطبيب بالتحرش بهم، وتحريك دعاوى قضائية ضده.

يُعرف التحرش الجنسي بأنهُ «أي صيغة من الكلمات غير مرغوب بها أو الأفعال ذات الطابع الجنسي والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد، أو عدم الأمان، أو الخوف، أو عدم الاحترام، أو الترويع، أو الإهانة، أو الإساءة، أو الترهيب، أو الانتهاك أو أنه مجرد جسد»، وفقًا لتعريف مبادرة «خريطة التحرش».