شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية النمساوية تُكرم السفير المصري في فيينا بمناسبة انتهاء فترة عمله والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل سكرتير عام الخارجية النمساوية السفير «بيتر لاونسكي»، بمقر وزارة الخارجية النمساوية، سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا «عمر عامر»، وذلك لتكريمه بمناسبة انتهاء فترة عمله في فيينا.
و أشاد السفير «لاونسكي» بأداء السفارة المصرية في فيينا في دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا خلال الأعوام الأربعة الماضية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
97,825
-
تعافي
68,713
-
وفيات
5,317
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية النمساوية تُكرم السفير المصري في فيينا بمناسبة انتهاء فترة عمله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.