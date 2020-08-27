شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية النمساوية تُكرم السفير المصري في فيينا بمناسبة انتهاء فترة عمله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل سكرتير عام الخارجية النمساوية السفير «بيتر لاونسكي»، بمقر وزارة الخارجية النمساوية، سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا «عمر عامر»، وذلك لتكريمه بمناسبة انتهاء فترة عمله في فيينا.

و أشاد السفير «لاونسكي» بأداء السفارة المصرية في فيينا في دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا خلال الأعوام الأربعة الماضية.