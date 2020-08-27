شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد تطوير منطقة السوانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس أعمال المرحلة الثانية لتطوير منطقة السوانى بمدينة مرسى مطروح، والتى تتم أعمال التطوير بها من خلال رصف الشوارع الرئيسية وتركيب الانترلوك بالشوارع الجانبية والضيقة، مع مراجعة كل أعمال الكهرباء وتحويل الكابلات من هوائية إلى أرضية، بالإضافة إلى أعمال الصرف وتغطية البلاعات، مشيدا بجهود التطوير التى تتم وتلقى استحسان من المواطنين مع الارتقاء بالمنطقة حضارياً والتيسير على المواطنين.

كما تابع محافظ مطروح أعمال رصف وتطوير شوارع منطقة زاهر بمدينة مرسى مطروح ، حيث تجرى أعمال الرصف وتوسعةالشارع مع عمل بلدورات على جانبى الطريق ، موجها بدراسةمقترح عمل شنايش لصرف مياه الأمطار ، موجها بسرعة التنفيذ والانتهاء من الأعمال.

كما تفقد محافظ مطروح أعمال تطوير وتوسعة شارع المرور واقامة مكان انتظار جانبى لتيسير حركة السيارات والمواطنين ، موجها بمراجعة بلاعات الصرف وتوصيلات العمارت السكنية وخزانات المياه بها ، بالاضافة الى إزالة أجزاء الخروج عن تنظيم الشارع لتيسر خط سير الاعمال لتحقيق المستهدف لتوسعة جانبى الشارع .، بالاضافة الى مراجعة اعمال الكهرباء.

وأوضح محافظ مطروح انه لن يتم أعمال رصف قبل مراجعة أعمال مد البنية التحتية فى أى منطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة حفاظا على المال العام ، حيث يتم حاليا تمهيد طريق اسكان الشباب بمنطقة الكيلو 8 شرق مدينة مرسى مطروح ، مؤكدا أنه ستتم أعمال مد شبكة الصرف قبل أعمال التمهيد والرصف ومتابعة امكانية توصيل باقى خدمات البنية من تليفونات وخط غاز بالجزيرة الوسطى

رافق اللوا خالد شعيب محافظ مطروح خلال الجولة الميدانية كلا من وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح ، ومديري المديريات والادارات المعنية.

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