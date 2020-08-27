شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يؤدي خطبة صلاة الجمعة غدا تحت عنوان «الأمل حياة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة التي ينقلها التلفزيون المصري والإذاعة المصرية غداً، تحت عنوان «الأمل حياة»، تفاؤلا بعودة صلاة الجمعة.

يحضر الصلاة اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف ووكيل أول مجلس النواب، والشيخ عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس ائتلاف دعم مصر.

وتؤكد الوزارة أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المصلين.

وأنهت وزارة الأوقاف استعداداتها لعودة صلاة الجمعة بعد فترة الغلق التي استمرت نحو 5 أشهر بسبب فيروس كورونا، وواصلت الوزارة والمديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية عمليات تعقيم ونظافة المساجد في جميع المحافظات، وذلك في إطار استعداد وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة ابتداءً من غد.