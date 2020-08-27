شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير نادي الحرية لذوي الاحتياجات ويوجه بتركيب مصعد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم ، أعمال تطوير ورفع كفاءة نادي الحرية لذوي الاحتياجات الخاصة، لمتابعة آخر معدلات التنفيذ بمشروع تطوير ورفع كفاءة صالة النادي، رافق المحافظ خلال الجولة عادل عبد الفتاح رئيس حي العرب.

تفقد محافظ بورسعيد خلال جولته أقسام نادي الحرية، واطلع على أعمال التطوير الجارية، ووجه بتركيب مصعد كهربائي التيسير علي اللاعبين أثناء الدخول إلي صالة المباريات والتدريبات.

وشدد على تطوير النادي على أعلى درجة من الكفاءة، حرصًا على توفير جميع سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتذليل أي عقبات تواجههم، مؤكدًا سرعة إنجاز الأعمال.

وقال اللواء عادل الغضبان إن التطوير يجري بصورة متكاملة وعلى أعلى مستوي، وهو أقل شيئ يتم تقديمة لأبطالنا الرياضيين الذين يرفعون اسم مصر وبورسعيد عاليا في جميع المحافل والبطولات الدولية التي يشاركون فيها .