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شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن المنيا يقود حملة لإزالات الإشغالات بالعدوة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، واللواء محمود عزت، رئيس مركز ومدينة العدوه، حملة اليوم الواحد بمدينة العدوة، شملت «إشغالات- مرافق- تموين – مرور».
قال محمد محمود عزت، رئيس مركز العدوة، إن الحملة أسفرت عن عدد 412 إزالة إدارية، و35 غرامة فورية، و11 محضر أشغال، و15 محضر مخالفات تموينية، بالإضافة إلى المخالفات المرورية .
شارك في الحملة نائب مدير الأمن لقطاع الشمال ومدير شرطة المرافق والتموين والمرور والرائد محمد صلاح، رئيس مباحث المركز ونواب رئيس المركز ومسؤولي الإدارات والإشغالات والتفتيش بالوحدة المحلية .
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