شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن المنيا يقود حملة لإزالات الإشغالات بالعدوة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، واللواء محمود عزت، رئيس مركز ومدينة العدوه، حملة اليوم الواحد بمدينة العدوة، شملت «إشغالات- مرافق- تموين – مرور».

قال محمد محمود عزت، رئيس مركز العدوة، إن الحملة أسفرت عن عدد 412 إزالة إدارية، و35 غرامة فورية، و11 محضر أشغال، و15 محضر مخالفات تموينية، بالإضافة إلى المخالفات المرورية .

شارك في الحملة نائب مدير الأمن لقطاع الشمال ومدير شرطة المرافق والتموين والمرور والرائد محمد صلاح، رئيس مباحث المركز ونواب رئيس المركز ومسؤولي الإدارات والإشغالات والتفتيش بالوحدة المحلية .

مدير امن المنيا يقود حملة ازالات

مدير امن المنيا يقود حملة ازالات

مدير امن المنيا يقود حملة ازالات

مدير امن المنيا يقود حملة ازالات

مدير امن المنيا يقود حملة ازالات

مدير امن المنيا يقود حملة ازالات

مدير امن المنيا يقود حملة ازالات

مدير امن المنيا يقود حملة ازالات