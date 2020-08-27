شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القناة»: إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية القديمة بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، بسرعة الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد لشبكة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية القديمة بمحافظة السويس، مشيرا إلى انه يتم تنفيذ الأعمال وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة لإنجاز المشروع للقضاء على مشاكل الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية.

وقالت الشركة إن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن عدد من المشروعات التي تقوم بتمويلها محافظة السويس في إطار الأهمية القصوى الذي يوليها اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس للارتقاء بمستوى الخدمات ومنظومة الصرف الصحي بمحافظة السويس.

وأضافت الشركة أن عملية الاحلال والتجديد تتم بالاشراف الفنى الكامل لقطاع السويس بإشراف المهندس محمود محسن زهرة رئيس قطاع السويس، حيث تم تنفيذ 40% من الاعمال والتى من المقرر الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتشمل تنفيذ اعمال الاحلال والتجديد للشبكة الداخلية للمنطقة الصناعية القديمة بطول 5 كيلومتر باقطار 12 و16 و18 بوصة بالاضافة إلى الخط الرئيسي للمنطقة الصناعية الجديدة بطول كيلو و٢٠٠ متر قطر 18 بوصة والذي يستوعب مياة صرف المنطقة الصناعية.