شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: نادي الصحفيين سيكون لائقا بالأعضاء ويناسب طموحاتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الخميس، إن العمل بنادي الصحفيين سيستأنف خلال الأيام المقبلة، وأن النادي سيكون لائقا بالصحفيين ومناسبًا لطموحاتهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة النادي، برئاسة محمد شبانة، وحضر اللقاء محمد نجم، أمين الصندوق، وأحمد ثروت، عضو مجلس الإدارة.

وقال وزير الشباب والرياضة إنه استجاب لمطلب مجلس الإدارة الحالي بتطوير النادي من منطلق أهمية النادي بالنسبة للصحفيين وليكون مناسبًا للقاءاتهم وتجمعاتهم، مشيرًا إلى أنه منذ سنوات طويلة كان يزور النادي وقت رئاسة الكاتب الراحل الكبير محمود السعدني، ومن بعده الكاتب الكبير إبراهيم حجازي، ويعرف قيمة النادي جيدًا.

من جانبه، قال محمد شبانة، رئيس نادي الصحفيين، إنه في غضون أشهر قليلة سينتهى العمل بالنادي وسيتم استلامه في حفل كبير يليق بالصحفيين، مشيرًا إلى أنه التقى بالدكتور أشرف صبحي، وسيقوم الوزير بزيارة موقع النادي على الطبيعة، يوم الاثنين المقبل، ليتابع بنفسه الأعمال الإنشائية وما وصلت إليه الشركة المنفذة.

وقال شبانة إن وزير الشباب والرياضة وعد بنادي يليق بالصحفيين ويليق بمكانتهم.

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