شكرا لقرائتكم خبر عن شحن 3000 طن أسمنت وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة SOUMAYA J التي ترفع علم توغو ويبلغ طولها 86 متر والغاطس 6.5 متر لشحن 3000 طن أسمنت من الميناء.
وبلغ إجمالي حركة السفن، اليوم، 24 سفينة، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن وجميعها سفن حاويات.
بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات. وجارى التنسيق بين الإدارات المختصة بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين.
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