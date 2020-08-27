شكرا لقرائتكم خبر عن شحن 3000 طن أسمنت وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة SOUMAYA J التي ترفع علم توغو ويبلغ طولها 86 متر والغاطس 6.5 متر لشحن 3000 طن أسمنت من الميناء.

وبلغ إجمالي حركة السفن، اليوم، 24 سفينة، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن وجميعها سفن حاويات.

بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات. وجارى التنسيق بين الإدارات المختصة بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين.