شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: حفر 6203 آبار لتجميع مياه الأمطار والزراعة والشرب خلال 5 سنوات بـ 4 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، والأجهزة التابعة له، تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات لمكافحة التصحر، وحفر الآبار بالمناطق النائية والمحافظات الحدودية، حيث تم وجارٍ حفر آلاف الآبار لتجميع مياه الأمطار، وحفر الآبار الجوفية، وإنشاء سدود لتجميع المياه، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى في عام 2014 وحتى الآن، وذلك في إطار جهود الوزارة، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتوفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق.

وقال وزير الإسكان، يقوم الجهاز المركزي للتعمير من خلال أجهزة (تعمير سيناء – تعمير الوادي الجديد – تعمير الساحل الشمالي الغربي)، بتنفيذ مشروعات مكافحة التصحر بالمحافظات الحدودية بمناطق الوديان، التي تتوافر لها مقومات التنمية، بهدف تحقيق مستوى اقتصادي واجتماعي لائق لأهالي المحافظات الحدودية، بهدف (تخزين مياه الأمطار للشرب والزراعة البسيطة – استصلاح أراضٍ جديدة – توطين البدو بالمناطق النائية – توفير فرص عمل وخدمة الأهالى) من خلال خطة سنوية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة.

وأضاف اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إنه في محافظة مطروح، قام جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، منذ 2014 وحتى 2019، بتنفيذ 5150 بئراً لتجميع مياه الأمطار، بسعة تخزينية، حوالي مليون م3 سنوياً، بتكلفة 50 مليون جنيه، وخلال العام المالي 2019/2020، قام الجهاز بتنفيذ 978 بئراً لتجميع مياه الأمطار، بالإضافة إلى إنشاء 134 سد مباني لحجز المياه، بتكلفة 17 مليون جنيه، وذلك لتلبية طلبات المحافظة والأهالي لتخزين مياه الأمطار الموسمية، والتي يعيش عليها سكان المناطق الصحراوية، وتنمية الثروة الحيوانية، وتشجيع الزراعات الصحراوية (التين والزيتون والشعير) في مساحات أكبر لتنمية التجمعات البدوية.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه جارٍ حالياً خلال العام المالي الحالي 2020/2021، تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطهير 5 آبار بسعة تتراوح بين 600 و2200 م3/بئر، بجانب المخطط السنوي لتنفيذ آبار جديدة لتخزين مياه الأمطار وإنشاء السدود اللازمة لحجز المياه، بمحافظة مطروح باستثمارات 16 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 75 بئراً لتخزين مياه الأمطار بـ4 قرى بمدن ومراكز مطروح، بسعة تخزينية 100 م3/بئر، بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه، ضمن بروتوكول التعاون بين الجهازالمركزي للتعمير ووزارة التنمية المحلية.

وقال اللواء محمود نصار: في محافظتي شمال وجنوب سيناء، قام جهاز تعمير سيناء خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2020، بحفر 27 بئراً للزراعة بطاقة (30- 100) م3/الساعة/البئر، بمزارع التنمية المتكاملة للتجمعات البدوية بكل من ( الطور – قرية الوادى «30/6» – ميعر – مكتب – أبوغراقد «1، 2» – وادى تال – الرملة – البدع – الشيخ عواد – أم الخرز – الجوفة – الزهور والجولف)، بإجمالى طاقة سنوية حوالي 3،5 مليون م3، لتوفير مياه للزراعة بهذه التجمعات، وزيادة الرقعة الزراعية عن طريق الاستفادة من المياه الجوفية، وذلك للمساهمة في تنمية التجمعات البدوية، وإيجاد فرص عمل لأهالي هذه التجمعات، وتوفير احتياجاتهم من المياه والغذاء، والتوسع في إقامة مجتمعات عمرانية مستقرة بجوار مصادر المياه الدائمة.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أنه في محافظة الوادي الجديد، قام جهاز تعمير الوادي الجديد بحفر بئري مياه للزراعة بعمق 650 متراً، لري مساحة 200 فدان بقرية أرض الملك بمركز باريس، وقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة، خلال العام الحالي 2020، بتكلفة بلغت 4.5 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للجهاز، كما تم الانتهاء من حفر بئرين جوفيين لمياه الشرب بقرية بغداد بمركز باريس، وقرية عمر بن الخطاب بمركز الفرافرة، بعمق 450 متراً، وبطاقة 200 م3/الساعة، وجارٍ الانتهاء من حفر بئر جوفي ثالث بقرية فلسطين بمركز الخارجة، وتبلغ تكلفة حفر الآبار الـ3، 10 ملايين جنيه ضمن بروتوكول تعاون بين الجهاز المركزي للتعمير ووزارة التنمية المحلية.

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