شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الغوص تحذر ممارسي «السنوركل» من استخدام قناع الوجه الكامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت غرفة الغوص والأنشطة البحرية، ممارسي «السنوركل» من استخدام قناع الوجه الكامل، وقالت الغرفة، في منشور رسمي يحمل رقم 7 موجه إلى أعضاء جمعيتها العمومية، إنه بناء على تحقيقات الحوادث والأحداث التي أشارات إلى تكرار الحوادث والإصابات الناتجة عن استخدام قناع الوجه الكامل لتنفيذ نشاط «السنوركل»، توصي غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار بعدم استخدام قناع الوجه الكامل لتنفيذ نشاط «السنوركل» وذلك حفاظاً على سلامة الممارسين.

فقد تم تسجيل ملاحظات على سلامة استخدام القناع واحتمالية تسببه في تعرض ممارسين النشاط للخطر من خلال استنشاقهم لثاني أكسيد الكربون المتراكم داخل القناع أثناء التنفس، والذي قد يتسبب استنشاقه في الشعور بالدوار، الصداع وفي بعض الأحيان لفقدان الوعي والغرق. وطالبت الغرفة، أعضائها، بضرورة نشر الوعي بين ممارسين «السنوركل» عن خطورة استخدام قناع الوجه الكامل.