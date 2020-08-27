شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ إدارة يؤكد لـ"تليفزيون الخليج 365" أهمية منصة مصر الرقمية كمشروع قومى ناجح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365 تغطية خاصة لاستعراض مميزات منصة مصر الرقمية التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل تجريبي.

واستضاف تليفزيون الخليج 365، الدكتور محمد باغة أستاذ علم الإدارة والتطوير والاستثمار بجامعة قناة السويس، الذي أكد أن ميكنة الخدمات وتقديمها بشكل إلكتروني يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن واختصار الوقت وتوفير المال.

وأوضح باغة، أن مصر تسير في طريقها نحو تنفيذ خطة متكاملة للتحول الرقمي، خاصة داخل منظومة الخدمات الحكومية، ضاربا المثل بمحافظة بورسعيد التي كانت نموذجا تجريبيا وتم إطلاق أكثر من 100 خدمة إلكترونية داخلها، والآن تتجه الدولة لتعميم التجربة من خلال منصة مصر الرقمية.

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وأشاد باغة بالخدمات المتاحة عبر منصة مصر الرقمية، خاصة خدمات النيابة العامة والتوثيق، التي تعد من الخدمات المرهقة على المواطن، والآن يستطيع الحصول على الخدمة أونلاين وتصل إليه الوثيقة حتى المنزل.

وعن مدى استعداد المواطن المصري للحصول على الخدمات أونلاين، أوضح باغة أنه تم توفير عدة سبل تتيح للمواطن الحصول على الخدمة أونلاين، سواء من خلال دخول المواطن على الموقع مباشرة، أو من خلال تطبيق على الموبايل سيتم إطلاقه قريبا، أو حتى من خلال مراكز الخدمة المتكاملة المتوفرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وشدد باغة على أن التحول الرقمي يعد مشروعا قوميا يجب أن تتعاون فيه مختلف الجهات المعنية.

ولفت أستاذ الإدارة إلى أن البنية التحتية للاتصالات يجب أن تكون قوية من أجل استيعاب الطلب الكبير على الخدمات الرقمية، وقال "ما زالت سرعات الإنترنت في مصر تحتاج لمزيد من التطوير رغم الإنفاق الضخم الذي يتم استثماره حاليا".

وقال باغة "من مميزات المنصة الجديدة أنها تتيح للمواطن الدفع الإلكتروني بعدة طرق، وهو تحوّل هام يواكب المتغيرات العالمية".

وناشد باغة كافة المعنيين بضرورة مراعاة تطبيق القوانين الجديدة الخاصة بالتعاملات الرقمية ومنها قانون حماية البيانات الشخصية، بجانب ضرورة تفعيل قوانين سابقة ومنها قانون التوقيع الإلكتروني.