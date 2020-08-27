شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى: الطب 98.5% والأسنان 98.3% وكليات الهندسة 94% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت تتكشف ملامح تنسيق القبول بالمرحلة الأولى للتنسيق الجامعات 2020 خاصة فى ظل إعلان وزارة التعليم العالى أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى سجل 400 درجة لطلاب الشعبة العلمية بنسبة 97.60%، والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة أى بنسبة 79.90% بواقع 149685 ألف طالب وطالبة.

وأظهرت نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020 ارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضى، حيث بلغ عدد الناجحين 490322، مقارنة بأعداد الناجحين العام الماضى 453829 طالب، أى نسبة زيادة حوالى 36493 طالبا، يكشف اتجاه نحو ارتفاع مؤشرات القبول بالجامعات عن العام الماضى نظرا لارتفاع درجات الطلاب .

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ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالى أن إجمالى عدد طلاب الشعبة العلمية بلغ 30855 طالب وطالبة، وهنا تتكشف ارتفاع النسبة عن العام الماضى وبالتالى ووفقا للمؤشرات فى زيادة أعداد الطلاب الناجحين لما فوق الـ95%، تظهر المؤشرات الأولية، لتنسيق الثانوية العامة 2020، ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات الطب والذى سجل العام الماضى 403.5، 98.4% بل قد يشهد زيادة متوقعة من نصف درجة إلى درجة ونصف، حيث يتراوح الحد الأدنى للقبول بكليات الطب ما بين 98.5% إلى 98.7%.

وبالقياس على تنسيق عام 2019، تكشف مؤشرات التكرارى لعام 2020, فنجد أن كلية الطب والأسنان تنحصر هذا العام ما بين 98.3% إلى 98.5%، وتؤدى تلك المؤشرات إلى تكشف الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة 98%، أو أقل بنسبة 97.9% وينحصر الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى بين 97.9% أو أقل نصف درجة وبنسبة 97.8%، أما كلية الطب البيطرى توقف التنسيق عام 2019 عند 398 درجة بنسبة 97.07% ومع ارتفاع أعداد الحاصلين على مجاميع مرتفعة فى 2020 فمن المتوقع أن تسجل كلية الطب البيطرى بنسبة 97.60% الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى .

أما الشعبة الرياضية، وفقا للمجمع التكرارى للناجحين فى الثانوية العامة سجل أكثر من 18 ألف طالب مجموع أكثر من 385 بنسبة 93.9% وبالتالى قد يتوقف الحد الأدنى للقبول بالهندسة عند 385.5 درجة بنسبة 94% على غرار العام الماضى أو أقل من ذلك بنصف درجة فقط 385 درجة بنسبة 93.9%.