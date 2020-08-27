شكرا لقرائتكم خبر عن إرهابيين مع بعض ولا بيصونوا اللقمة الحرام..فضائح الإعلاميين الإخوان في قطر وتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من برنامج بيني وبينك الذي يقدمه حسن مجدى، يكشف فضائح جديدة عن أسرار المعركة الدائرة بين جناحي الإعلام الإخواني الإرهابي، في كل من جناحي قطر لندن، وتركيا.

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ودأب إعلاميون الإخوان خلال الفترة الماضية على كشف فضائح بعضهم، والسخرية في كل جناح من الجناح الاخر علنا وعلى الهواء وهو ما أثار استغراب الكثيرين.

ويكشف حسن مجدى في هذه الحلقة أسرار هذا التراشق، وأسبابه غير المعلنة، والتي كان الكثيرون يبحثون عن إجابة لها.

ويذاع برنامج بيني وبينك، يوم الخميس من كل أسبوع، عبر تلفزيون الخليج 365، ومنصات التواصل الاجتماع التابعة له.