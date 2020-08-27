شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشيد بمشروع الموهوبين في كرة اليد ويعتبره "أمل مصر".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن المشروع القومى لوزارة الشباب والرياضة لإعداد الموهوبين والعمالقة فى رياضة كرة اليد يعد واحدًا من أحد عشر مشروعًا تنفذها وزارة الشباب والرياضة فى مختلف اللعبات الرياضية على مستوى الجمهورية من أجل إعداد أبطال مصر القادمين فى مختلف اللعبات الرياضية، للمشاركة فى أوليمبياد الشباب 2026، مشيرًا إلى أنه أطلق على هذا المشروع اسم مشروع "أمل مصر".

وأضاف وزير الشباب والرياضة، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، علي هامش حضور تدريب اللاعبين الموهوبين في كرة اليد، بمركز شباب الشيخ زايد بمدينة الإسماعيلية، ومتابعة فاعليات التدريب والإعداد لمنتخب المشروع القومي للموهوبين والعمالقة فى كرة اليد من مواليد 2004 و2006، بتجمع 40لاعبا و10 حراس مرمي خلال هذه الفترة.

وقام الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة يرافقه المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية وسامى عبد الحليم، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ونظير لطفى، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية، بحضور التدريب وتفقد مركز شباب الشيخ زايد، وخلال الزيارة أشاد وزير الشباب والرياضة بمعسكر التدريب واللاعبين المميزين، بحسن التنظيم وكذلك أعضاء اللجنة الفنية للمشروع وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب، مشيرًا إلى أنه أطلق على هذا المشروع أسم مشروع "أمل مصر".

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