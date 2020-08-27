شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يلتقى محمد شبانة ويعد بزيارة نادى الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن العمل بنادى الصحفيين سيستأنف خلال الأيام القادمة، وأن النادى سيكون لائقا بالصحفيين ومناسبا لطموحاتهم، جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمجلس إدارة النادى برئاسة محمد شبانة، وحضر اللقاء محمد نجم امين الصندوق واحمد ثروت عضو محلس الإدارة.

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وقال وزير الشباب والرياضة إنه استجاب لمطلب مجلس الإدارة الحالى بتطوير النادى من منطلق أهمية النادى بالنسبة للصحفيين، وليكون مناسبا للقاءاتهم وتجمعاتهم، مشيرا إلى أنه منذ سنوات طويلة كان يزور النادى وقت رئاسة الكاتب الراحل الكبير محمود السعدنى، ومن بعده الكاتب الكبير إبراهيم حجازى ويعرف قيمة النادى جيدا.

من جانبه قال محمد شبانة رئيس نادى الصحفيين أنه فى غضون أشهر قليلة سينتهى العمل بالنادى، وسيتم استلامه فى حفل كبير يليق بالصحفيين، مشيرا إلى أنه التقى الدكتور أشرف صبحى وسيزور الوزير موقع النادى على الطبيعة يوم الاثنين المقبل، ليتابع بنفسه الأعمال الإنشائية، وما وصلت إليه الشركة المنفذة، وهى مصنع الطائرات وتتبع الوزارة.. وقال شبانة إن وزير الشباب والرياضة وعد بنادى يليق بالصحفيين ويليق بمكانتهم.