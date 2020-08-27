شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تبدأ تطوير شارع مصدق وتزيل بقعة زيت بالدقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أجهزة محافظة الجيزة أعمال تطوير شارع نبيل الوقاد وشارع عبد الرحيم صبرى بالدقى وتم التأكيد على الشركة المنفذة فى مرعاه كبار السن والمعوقين بعمل رمبات "تقليل ارتفاع الرصيف" وأمام مداخل العقارات والجراجات وتم الالتقاء مع المواطنين للاستماع إلى ارائهم ومقترحاتهم فى التطوير .

كما تم تطهير الترنشات القديمة ووضع طبقة أساس وسن استعداداً للإسفلت بشارع مصدق ورفع مطابق الصرف الصحى للمستوى المطلوب استعداداً للإسفلت بشارع مصدق.

كما تم إصلاح ماسورة مياه شرب قطرها 600 فى شارع المساحة امام قسم شرطة الدقى وتم إعادة الشيء لأصله.

وبناء على إخطار إدارة المتابعة لحى الدقى بوجود بقعة زيت ناتجة عن تسرب من سيارة نقل فى شارع ثروت امام كلية الفنون التطبيقية وعليه تم عمل وضع حواجز متحركة لتجنب مرور السيارات كما تم إخطار الإدارة العامة للحماية المدنية وتم التعامل مع الحدث بعمل غسيل كامل للأسفلت لتجنب تصادم السيارات فى هذه المنطقة.

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وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفقد أعمال تطوير ميادين محمد صالح ومسجد الصحابة وبن عفان بنطاق حى الدقى حيث كانت تعانى تلك الميادين من تهالك لأرصفة المشاة وتواجد المخلفات والقمامة .

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير شملت دعم الميادين بمسطحات خضراء وزراعات وأعمدة أنارة جمالية وارصفه للمشاه ودهان للبلدورات والأسوار الحديدية حيث تم تحويله من مأوى للحيوانات والمخلفات والقمامة إلى ميادين مليئة بالزهور والنباتات والزراعات.