شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الجيزة تعقد أول اجتماعاتها وتعلن تشكيل هيئة المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مجدى صلاح، نقيب أطباء الأسنان بالجيزة، إن مجلس النقابة عقد أول اجتماعاته بتشكيله الجديد بعد إعلان انتخابات التجديد النصفى، فى نادى الأطباء، حيث تم تشكيل هيئة المكتب، وتولى الدكتور أحد الشيال، مهام منصب الأمين العام، والدكتور طارق نور أمين الصندوق.

وأوضح صلاح، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه تم تشكيل اللجان المختلفة بالنقابة، حيث تم اختيار الدكتور مجدى صلاح رئيس النقابة الفرعية، مقررا للجنة العلمية، والدكتور أحمد الشيال مقررا للجنة الإعلامية، والدكتورة عزة شحاتة، مقرر اللجنة الاجتماعية، والدكتور طارق نور مقرر لجنة تنمية الموارد، لافتا إلى أنه التوافق على أن تُصبح لجنة الشكاوى والاقتراحات، للمجلس بالكامل حق مناقشتها.

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كانت قد أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، والتى تم عقدها الجمعة، 21 أغسطس 2020، فوز الدكتور مجدى صلاح، بمقعد نقيب أطباء أسنان الجيزة، والدكتورة عزة شحاتة بعضوية مجلس نقابة أطباء الأسنان الفرعية بالجيزة، فوق سن 15 سنة، والدكتور أحمد الشيال عضو مجلس النقابة الفرعية لأطباء الأسنان تحت سن 15 سنة.