أخبار مصر | وزير الشباب والرياضة: في غضون أشهر سيكون نادي الصحفيين جاهزًا لاستقبالهم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 02:18 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة: في غضون أشهر سيكون نادي الصحفيين جاهزًا لاستقبالهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة نادي الصحفيين، بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضور محمد نجم أمين الصندوق، وأحمد ثروت عضو محلس الإدارة.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن العمل بنادي الصحفيين سيستأنف خلال الأيام القادمة، وأن النادي سيكون لائقًا بالصحفيين، ومناسبًا لطموحاتهم.

وأضاف أنه استجاب لمطلب مجلس الإدارة الحالي بتطوير النادي، وذلك من منطلق أهمية النادي بالنسبة للصحفيين، وليكون مناسبًا للقاءاتهم وتجمعاتهم، مؤكدًا أنن منذ سنوات طويلة كان يزور النادي وقت رئاسة الكاتب الراحل الكبير محمود السعدني، ومن بعده الكاتب الكبير إبراهيم حجازي، ويعرف قيمة النادي جيدًا.

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ومن جانبه قال محمد شبانة رئيس نادي الصحفيين، النهري، أنه في غضون أشهر قليلة، سينتهي العمل بالنادي، وسيتم استلامه في حفل كبير يليق بالصحفيين.

وأضاف أنه التقى بالدكتور أشرف صبحي، وسيقوم الوزير بزيارة موقع النادي على الطبيعة يوم الإثنين المقبل، ليتابع بنفسه الأعمال الإنشائية، وما وصلت إليه الشركة المنفذة، وهي مصنع الطائرات وتتبع الوزارة.

وتابع: "وزير الشباب والرياضة وعد بنادي يليق بالصحفيين، ويليق بمكانتهم".