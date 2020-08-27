أخبار مصر | "الرياضة" تنتهي من إنشاء ملعبين قانونيني بمركز شباب الساحل بتكلفة 4 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 02:18 مساءً - انت الان تقراء خبر "الرياضة" تنتهي من إنشاء ملعبين قانونيني بمركز شباب الساحل بتكلفة 4 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإنتهاء من إنشاء 2 ملعب قانوني بمركز شباب الساحل بمحافظة القاهرة بتكلفة 4 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات الطرح الإستثماري، الذي تنفذد الوزارة بمراكز شباب الجمهورية.

صرح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن موازنة الوزارة لاتتحمل اية اعباء مالية بلتحقق هذه الاستثمارات ربح للصرف منه على الأنشطة المختلفة كما يوفر رصيدًا للأندية والمراكز ويعد مصدرًا لدخل هذه المراكز.

وتهدف مشروعات الطرح الإستثماري إلي استثمار المساحات غير المستغلة بمراكز الشباب وانشاءها بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع بدون اي تكلفة علي الوزارة او المركز بالعكس بيتم دفع قيمة حق انتفاع سنوي للمركز لتنمية موارده الذاتية

لمزيد من التفاصيل حول مشروعات الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع:

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