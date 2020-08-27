أخبار مصر | "التضامن": تكليف الدفعة 95 لأداء الخدمة العامة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 02:18 مساءً - انت الان تقراء خبر "التضامن": تكليف الدفعة 95 لأداء الخدمة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، قرارًا بتكليف دفعة جديدة وهي الدفعة 95 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 1102020، حيث يتم تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020 كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020.

وأوضحت القباج أن الخدمة العامة هي أحد آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل مؤكدة على ضرورة توجه الشباب المشار إليهم بالقرار، بالإضافة الى الشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة لهم الى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل اقامتهم اعتبارًا من 192020 لتسجيل انفسهم.

وتشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة عددًا من الأنشطة الاجتماعية والقطاعات والبرامج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مثل حياة كريمة وبرنامج وعي وفرصة والمشروطية الصحية، 2 كفاية، لا أمية مع تكافل، التأمينات الاجتماعية، أطفال بلا مأوى، رعاية الايتام، الاسر البديلة، رعاية المسنين، بنك ناصر، محو الامية، تكافل وكرامة، الاسر المنتجة، التنمية الاجتماعية، خدمات الطفولة والخدمات التعليمية، النيابة الإدارية والنيابة العامة.