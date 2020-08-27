أخبار مصر | اضطراب الملاحة وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 02:18 مساءً - انت الان تقراء خبر اضطراب الملاحة وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة طقس اليوم، حيث تشهد البلاد استقرار درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة، أن جنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة وشمال الصعيد طقس يشهد طقس مائل للحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الامواج من متر ونصف الي مترين ورياح شمالية غربية اما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الأمواج من مترين الي مترين ونصف ورياح شمالية غربية.

وتكون الهيئة أبرز الظواهر الجوية اليوم والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح معتدلة علي معظم البلاد مع فرص سقوط امطار تصل الي ٢٠ ٪؜ علي السواحل الشمالية.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي إلى وجود تقلبات جوية

وكشفت الهيئة، أن نسبة الرطوبة تصل الي 80%، مما تكون البلاد درجات الحرارة في

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معدلاتها الطبيعي.

وتسجل درجات الحرارة يوم الخميس، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 30.

تطورات فيروس كورونا في مصر

ارتفع معدل إصابات فيروس كورونا اليومي، حتى سجل اليوم الأربعاء، 206 حالات، بعدما سجل أمس الثلاثاء 141 حالة، إلى أن وصل معدل إجمالي إصابات كورونا إلى 97825 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 996 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 68713 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 206 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 97825 حالة من ضمنهم 68713 حالة تم شفاؤها، و5317 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.