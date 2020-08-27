أخبار مصر | برلماني عن مبادرة "مراكب النجاة": توفر فرص عمل للشباب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 02:18 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني عن مبادرة "مراكب النجاة": توفر فرص عمل للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل، اليوم الخميس إن الفقر والبطالة يعدان من أهم أسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكد زين الدين، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في مواجهة ومكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توعية الشباب بمخاطرها، فضلًا عن طرح فرص العمل الحقيقية والمجزية تحفيزًا للشباب على الالتحاق بها، كما تلعب وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج دورًا مهمًا في التوعية من خلال تنظيم حملات توعية وحوارات وندوات تثقيفية بمراكز الشباب والجامعات وقصور الثقافة الجماهيرية بالمحافظات.

وأشاد زين الدين، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مراكب النجاة"، لتوفير فرص العمل للشباب، مشيرًا إلى أن مصر لم يخرج منها مركب هجرة غير شرعية منذ 2016، كما أن اتجاه الدولة لعمل المشروعات القومية العملاقة والمشروعات التنموية وفتح الأبواب أمام الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي سوف يستوعب نسبة ليست بقليلة من البطالة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ٱن ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 9.6% خلال الربع الثاني من 2020 المنتهي في يونيو الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واقتربت البطالة من أعلى معدلاتها منذ عامين، بعد أن أجبرت جائحة "كوفيد-19" العديد من الشركات والأنشطة الاقتصادية على وقف أعمالها، حيث كان معدل البطالة بلغ 7.7% في نهاية مارس الماضي، قبل أن يرتفع إلى 9.2% في أبريل مع تشديد الحكومة للإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة.

وأكد النائب ضرورة خلق فرص عمل جديدة لهؤلاء الذين أطاحت بهم كورونا من وظائفهم، مطالبا بتطوير وتحديث مراكز التدريب وتهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب، ولاسيما في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

Advertisements

اقرأ أيضًا.. آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 996 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68713 حالة.

وظلت إصابات كورونا مستقرة منذ بداية الشهر الجاري دون مستوى الـ200 حالة، قبل أن ترتفع مجددا اليوم.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 97825 حالة من ضمنهم 68713 حالة تم شفاؤها، و5317 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.